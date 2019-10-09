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Полиция Северодвинска разыскивает горожанку, избившую лежащего в коляске младенца

Личность женщины уже удалось установить

АРХАНГЕЛЬСК, 9 октября. /ТАСС/. Полиция Северодвинска разыскивает женщину, которая избила лежащего в коляске ребенка. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Во вторник в соцсетях появилось видео, как молодая несколько раз бьет рукой маленького ребенка, а затем вместе с ним убегает.

"ОМВД Северодвинска проводит проверку силами сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и уголовного розыска. На настоящий момент личность женщины установлена", - сказали в пресс-службе.

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