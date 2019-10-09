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Дело возбудили на бизнесмена, не вернувшего в Россию 13 млн рублей от продажи леса в Китай

Ему грозит штраф, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет

ЧИТА, 9 октября. /ТАСС/. Читинская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который в 2014-2015 годах экспортировал в Китай лесоматериалы, но не вернул в Россию более 13 млн руб. валютной выручки. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Бойко.

"Российский предприниматель с 2014 по 2015 годы по контракту экспортировал в КНР лесоматериалы из хвойных пород. <...> Всего было вывезено более 4 тыс. кубометров лесоматериалов. Читинская таможня установила, что валютная выручка [в размере более 13 млн руб.] за отправленный товар на банковские счета лесоэкспортера не поступила", - сказала Бойко.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ"). Санкция этой статьи предусматривает штраф до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на такой же срок.

В июле в ходе рабочей поездки в Забайкальский край вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что регион является "чемпионом по нарушениям лесного законодательства". По данным министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн руб. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн руб.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияКитайЗабайкальский край
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