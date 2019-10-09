Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Соцработница из Карелии получила 14,5 года колонии за убийство двух инвалидов

Убийство произошло в ноябре 2018 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 октября. /ТАСС/. Работница Центра социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района Республики Карелия приговорена к 14,5 года колонии общего режима за убийство двух инвалидов и хищение у них 260 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 5 ноября 2018 года осужденная, являясь работником Центра социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района, пришла с ножом в квартиру к 58-летнему мужчине и его 55-летней сестре и нанесла им множественные ножевые ранения, от которых они скончались на месте. Затем она забрала у убитых деньги в размере 260 тыс. рублей и скрылась.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Нелегальный оборот коньяка пресечен в Дагестане, изъято 139 т контрафакта
Нелегальная продукция изъята и направлена на досудебное хранение в АО "Росспиртпром"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС