Задымление произошло в здании биофака МГУ в Москве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двести человек эвакуированы с факультета биологии МГУ им. М. В. Ломоносова из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В учебном корпусе биологического факультета по адресу: Ленинские Горы, дом 1, стр. 12, произошло задымление", - сказал источник. По его словам, из здания было эвакуировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений 200 студентов и преподавателей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что в пятиэтажном административном здании по адресу: ул. Ленинские Горы, д. 1, сооружение 12, произошло задымление. "Произошло тление сушильного шкафа на площади 0,5 кв. м, оно ликвидировано", - отметили в главке. Сведений о пострадавших не поступало.

В новость были внесены изменения (13:28 мск) — добавлены подробности по тексту.