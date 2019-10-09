Покончивший с собой экс-начальник рудника "Мир" в Якутии оставил записку родным

ТАСС, 9 октября. Фигурант дела об аварии на руднике "Мир" в Якутии Алексей Бурксер, найденный мертвым в СИЗО, оставил записку родным. Об этом сообщила в среду ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Республике Саха (Якутия) Марина Семенова.

"Задержанный Бурксер А. А. оставил записку для жены и дочерей", - сказала Семенова.

Также она уточнила, что за день до самоубийства, он ездил в суд, где ему продлили срок содержания в СИЗО до января 2020 года. Нарушений со стороны ГУФСИН республики представители ОНК, побывавшие в изоляторе, не выявили. В камере, где находился Бурксер, жалоб на условия содержания не было. Текст оставленной им записки не разглашается.

В понедельник в СК сообщили журналистам, что суд арестовал двоих бывших сотрудников рудника "Мир" в Якутии по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек. Во вторник главк СК по Якутии подтвердил информацию о самоубийстве бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера в СИЗО. По данным ОНК, Бурксер поступил в СИЗО Якутска 9 сентября 2019 года.