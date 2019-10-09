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У судьи из Мозамбика в центре Москвы перуанец украл с сумку с деньгами

Материальный ущерб составил почти 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали приезжего из дальнего зарубежья, который украл у другого иностранца в кафе в центре Москвы сумку с валютой и другими вещами на сумму почти 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию с заявлением обратился 65-летний гражданин иностранного государства. Мужчина сообщил, что неизвестный в помещении одного из кафе на улице Арбат похитил со спинки стула его сумку, в которой находились денежные средства в иностранной валюте и другое имущество. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил более 460 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый в совершении преступления задержан, им оказался 53-летний мужчина, который приехал в столицу из дальнего зарубежья. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"), подозреваемый арестован.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемым является турист из Перу, а потерпевшим - гражданин Мозамбика, который работает судьей.

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