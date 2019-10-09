Нелегальный оборот коньяка пресечен в Дагестане, изъято 139 т контрафакта

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками МВД и ФСБ пресекли нелегальный оборот коньяка в Махачкале. В ходе проверки было обнаружено и изъято 139 тонн контрафакта, сообщила в среду пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

"В период с 6 по 8 октября представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО совместно с сотрудниками УФСБ России по Дагестану и МВД по Дагестану проведены контрольные мероприятия на территории Махачкалы. В ходе проверки помещений организации в Степном поселке установлен факт незаконного оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Обнаружено 139 тонн коньяка готового к розливу в стеклянную тару", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время нелегальная продукция изъята и направлена на досудебное хранение в АО "Росспиртпром". Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по СКФО проводится административное расследование.