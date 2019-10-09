В Твери задержали обманывавших пенсионеров лжегазовщиков

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полицейские разоблачили в Твери деятельность лжегазовщиков, которые под предлогом срочной замены газоанализаторов требовали с пенсионеров от 15 до 30 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, 33-летняя жительница Твери создала группу из 13 человек. Злоумышленники приходили в дома и квартиры, где проживали пожилые люди, представлялись сотрудниками газовой службы и под предлогом обслуживания газового оборудования осматривали плиты, а затем заявляли о необходимости срочной замены газоанализаторов. Получив оплату в размере от 15 до 30 тыс. рублей, фигуранты устанавливали в квартирах обычные датчики задымления и скрывались", - пояснила она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). "Предполагаемый организатор и несколько активных участников противоправной деятельности задержаны полицейскими в офисе, расположенном на улице Лидии Базановой города Твери", - рассказала Волк.

Сейчас пятеро фигурантов заключены под стражу. В отношении остальных избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В ходе обысков обнаружены и изъяты рабочие тетради, обучающие памятки, датчики, кассовые терминалы, спецодежда для газовщиков и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Представитель ведомства добавила, что установлено 34 факта мошенничества. Есть основания полагать, что они могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.