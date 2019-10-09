У синагоги на востоке Германии произошла стрельба

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Стрельба произошла у синагоги в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии), в результате два человека погибли. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

По имеющимся данным, нападавших двое. Они были одеты в полевую форму, лица закрывали маски. Они были вооружены автоматическим оружием, а также, по некоторым данным, пистолетами. Власти города заявили об "особой ситуации" в Галле. Полиция региона стягивает все силы в город. Место ЧП на улице имени Гумбольдта оцеплено.

"По предварительным данным, два человека погибли в Галле. Раздалось несколько выстрелов. Стрелявшие скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении. Полиция попросила граждан оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошел инцидент. По данным правоохранителей, стрелявшие направляются в сторону Лейпцига.

По данным Bild, на территорию еврейского кладбища также была брошена граната. По информации газеты, после этого еще одна стрельба произошла в местечке Видерсдорф под Галле, подробности инцидента пока неизвестны. Концерн Deutsche Bahn сообщил в Twitter, что в связи со стрельбой закрыл железнодорожный вокзал в городе.

Иудеи 8 и 9 октября отмечают один из главных религиозных праздников Йом Кипур (на иврите - "День искупления", "Судный день" или "День прощения").