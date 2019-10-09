Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

У синагоги на востоке Германии произошла стрельба

Два человека погибли
Описание
© REUTERS/Marvin Gaul

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Стрельба произошла у синагоги в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии), в результате два человека погибли. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

По имеющимся данным, нападавших двое. Они были одеты в полевую форму, лица закрывали маски. Они были вооружены автоматическим оружием, а также, по некоторым данным, пистолетами. Власти города заявили об "особой ситуации" в Галле. Полиция региона стягивает все силы в город. Место ЧП на улице имени Гумбольдта оцеплено.

"По предварительным данным, два человека погибли в Галле. Раздалось несколько выстрелов. Стрелявшие скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении. Полиция попросила граждан оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошел инцидент. По данным правоохранителей, стрелявшие направляются в сторону Лейпцига.

По данным Bild, на территорию еврейского кладбища также была брошена граната. По информации газеты, после этого еще одна стрельба произошла в местечке Видерсдорф под Галле, подробности инцидента пока неизвестны. Концерн Deutsche Bahn сообщил в Twitter, что в связи со стрельбой закрыл железнодорожный вокзал в городе.

Иудеи 8 и 9 октября отмечают один из главных религиозных праздников Йом Кипур (на иврите - "День искупления", "Судный день" или "День прощения").

Теги
Германия
Реклама на ТАСС
Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе на востоке Германии
Ранее сообщалось, что нападавших было несколько
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС