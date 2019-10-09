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На востоке Германии произошел второй за сутки инцидент со стрельбой

Произошла стрельба у синагоги в Галле и прозвучали выстрелы в Ландсберге

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Полиция ФРГ подтвердила, что, помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 км от него (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом сообщила в среду представитель правоохранительных органов ФРГ.

Подробности происшедшего в Ландсберге пока не приводятся.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. По данным СМИ, на территорию расположенного там еврейского кладбища нападавшие, которых было двое, бросили ручную гранату.

Инцидент произошел в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме. В связи с событиями в Галле власти приняли решение повысить меры безопасности у синагог, в том числе, в Дрездене. "В свете происшедшего в Галле мы повысили меры защиты дрезденской синагоги и еврейского кладбища", - отметили в полиции Дрездена. Сотрудники правоохранительных органов будут нести службу с автоматами.

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Германия
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