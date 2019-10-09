Житель приграничного с Украиной ростовского поселка получил 12 лет за госизмену

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Ростовский областной суд в среду приговорил 72-летнего жителя приграничного с Украиной поселка Чертково в Ростовской области Владимира Моргунова к 12 годам исправительной колонии строгого режима за государственную измену, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, Моргунову было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Мужчину задержали в ноябре прошлого года. Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства было обнаружено 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - Российской Федерации и Украины. Подсудимый - пенсионер, родился в 1947 году на территории поселка Меловое Луганской области.

Установлено, что Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону.

"Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ", - отмечается в сообщении.