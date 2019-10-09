Суд арестовал судью из Краснодарского края, обвиняемого в покушении на мошенничество

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО районного судью Краснодарского края Владимира Стародубцева, обвиняемого в покушении на мошенничество на 64 млн рублей.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Стародубцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря", - огласила судья Валентина Левашова.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый совместно со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя денежные средства в размере 64 млн рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

В феврале этого года сотрудники ФСБ России при передаче судье 100 тыс. рублей и муляжа денежных купюр на сумму 29,9 млн рублей пресекли преступление, его соучастники были задержаны. В отношении Стародубцева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), ему предъявлено обвинение.