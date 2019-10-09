В Москве из бизнес-центра эвакуировали 300 человек из-за короткого замыкания

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Около 300 человек эвакуированы из бизнес-центра Poklonka Place в Москве из-за короткого замыкания в электрощитовой. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Короткое замыкание произошло на первом этаже в бизнес-центре, расположенном на улице Поклонная, дом 3 в Москве. Эвакуированы 300 человек", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, пожарно-спасательные службы с помощью тепловизора проверяют здание на наличие возможных очагов возгорания.