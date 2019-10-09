СМИ: стрелявшие в Галле заложили взрывное устройство перед синагогой

ТАСС, 9 октября. Лица, напавшие в среду на синагогу в Галле, заложили перед ней самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в силовых структурах.

По утверждениям германских СМИ, преступники таким образом пытались проникнуть в синагогу. Как видно на распространенных фотографиях, полицейские применили специального робота для ликвидации бомбы. Об обезвреживании устройства не сообщается.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ взяла на себя расследование стрельбы. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.