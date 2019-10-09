Президент совета раввинов Европы призвал ЕС мобилизовать силы в борьбе с экстремизмом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт назвал инцидент со стрельбой у синагоги в Германии знаком того, что от экстремизма и терроризма не свободна даже одна из самых безопасных европейских стран, и призвал Европейский союз мобилизовать все силы для борьбы с ними.

"Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования близким и родным погибших. Мы скорбим вместе с вами, наши сердца и молитвы сейчас с вами. <...> Мы призываем европейских политиков мобилизовать все силы для борьбы с угрозой терроризма, который распространяется на весь европейский континент, независимо от национальности и вероисповедания, и с растущим в Европе антисемитизмом. Европейский союз должен бороться с экстремизмом и его предпосылками на всех фронтах - на улицах, на границах, в СМИ и социальных сетях, - чтобы защитить своих граждан", - сказал он ТАСС в среду.

Пинхас Гольдшмидт считает, что терроризм существует даже в одной из самых безопасных стран Европы. "Ужасное и циничное нападение на беззащитных людей рядом с синагогой в Галле произошло в самый святой день еврейского календаря Йом Кипур, когда синагоги полны людей. Мы видим, что даже одна из самых безопасных европейских стран открыта для экстремистов и террористов, которым чужды общечеловеческие ценности и для которых не существует ценности человеческой жизни", - заявил президент Совета раввинов Европы.

В среду у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. По данным СМИ, на территорию расположенного там еврейского кладбища нападавшие, которых было двое, бросили ручную гранату. Полиция ФРГ подтвердила, что, помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 км от него. Полиция Галле после стрельбы задержала одного человека.

Нападения произошли в праздник Йом Кипур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме. В связи с событиями в Галле власти приняли решение повысить меры безопасности у синагог, в том числе в Дрездене. Сотрудники правоохранительных органов будут нести службу с автоматами.