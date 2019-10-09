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В Москве рейсовый автобус врезался в жилой дом

По данным источника в экстренных службах, в результате инцидента поврежден газопровод
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Автобус врезался в жилой дом на востоке Москвы и повредил газопровод. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома №35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом и повредил газовую магистраль", - сказал собеседник агентства. В настоящее время из газопровода происходит интенсивная утечка газа. "Пожарные и спасатели ждут сотрудников Мосгаза", - сказал источник.

Движение в районе инцидента сильно затруднено. "Пробка образовалась на Подъемной улице, на место направлены экипажи ГИБДД", - сказал источник.

Информации о пострадавших не поступало, водителя автобуса осматривают медики.

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