Источник сообщил об угрозе взрыва газа на месте ДТП с автобусом на востоке Москвы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Угроза взрыва газа существует на востоке Москвы, где рейсовый автобус в среду вечером повредил газопровод. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На месте [происшествия] существует угроза взрыва газа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, здание, в которое врезался автобус, сейчас полностью обесточено, решается вопрос эвакуации людей.

Автобус маршрута М7 врезался в здание на перекрестке Душинской улицы и Перовского проезда и повредил газовую трубу диаметром 150 мм. Пострадал водитель, по словам очевидцев, пассажиров в автобусе не было. Движение в районе инцидента полностью перекрыто.