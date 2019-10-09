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Следователи возбудили дело об убийстве после исчезновения девятилетней девочки в Саратове

Ребенок ушел в школу и не вернулся

САРАТОВ, 9 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как школьница в Саратове в среду утром ушла в школу и пропала без вести, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"По факту безвестного исчезновения девятилетней девочки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, девочка вышла из дома около 07:30 и отправилась на занятия в школу. Однако на уроках она так и не появилась, и с тех пор о ней ничего не известно.

Сейчас поиски ведут следователи, полицейские и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт". Опрашиваются все, кто может знать хоть что-то о ее местонахождении.

Теги
РоссияСаратовская область
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