"Мосгаз" локализовал утечку газа после ДТП на востоке Москвы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Никто не пострадал в результате повреждения газопровода после ДТП на Перовском проезде на востоке Москвы, утечка газа локализована. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора по связям с общественностью "Мосгаза" Дарья Распопова.

"В 19:59 в Центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" поступила заявка о повреждении настенного газопровода по адресу: Перовский проезд, д. 35, стр. 3 <...> В настоящее время ситуация находится под контролем, запорные устройства перекрыты, утечка газа локализована. На месте происшествия работают экстренные службы города. Угрозы населению нет, москвичи от газоснабжения не отключаются. Пострадавших нет", - сообщила она.

Автобус маршрута М7 врезался в здание на перекрестке Душинской улицы и Перовского проезда и повредил газовую трубу диаметром 150 мм. Пострадал водитель, по словам очевидцев, пассажиров в автобусе не было. Движение в районе инцидента было полностью перекрыто. По словам источника ТАСС в экстренных службах, из-за повреждения газопровода возникла угроза взрыва газа и здание, в которое врезался автобус, было полностью обесточено.

В "Мосгазе" ТАСС уточнили, что в итоге жильцов не эвакуировали.