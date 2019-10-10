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В отношении депутата заксобрания Забайкалья от КПРФ возбудили уголовное дело

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов

ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата законодательного собрания Забайкальского края от КПРФ, генерального директора завода горного оборудования Сергея Белоногова. Его подозревают в налоговых преступлениях. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В отношении Белоногова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия им как генеральным директором АО "Завод горного оборудования" денежных средств, за счет которых налоговым органом могла быть взыскана недоимка по налогам, а также по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191.1 УК РФ, по факту неисполнения им как генеральным директором обязанностей налогового агента", - рассказали в ведомстве.

В управлении добавили, что мера пресечения в отношении Белоногова не применялась в соответствии положениями уголовно-процессуального законодательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Сергей Белоногов с 1981 года работает на Дарасунском заводе горного оборудования в Забайкальском крае, с 1995 года возглавляет это предприятие. Он является депутатом регионального парламента с 2000 года, пять раз побеждал на выборах. Награжден медалью "За заслуги перед Читинской областью" и званием "Заслуженный работник промышленности Читинской области".

Теги
РоссияЗабайкальский край
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