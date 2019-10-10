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В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных

Глава МВД страны Мария Паула Ромо сообщила, что более 50 человек уже пойманы

ТАСС, 10 октября. Несколько десятков заключенных сбежали из тюрьмы в городе Портовьехо. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.

"На фоне протестов произошел побег из тюрьмы. К счастью, более 50 человек уже были пойманы", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

По словам министра, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают, может ли кто-то из сбежавших преступников оставаться на свободе.

Антиправительственные протесты начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. В некоторых городах манифестации переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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