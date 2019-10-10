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В Калининграде задержали 6 человек за продажу немаркированного алкоголя на 100 млн рублей

По данному факту полиция возбудила три уголовных дела

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Калининграде шестерых мужчин, которые изготавливали и продавали немаркированную алкогольную продукцию. Ущерб от их деятельности превысил 100 млн рублей. Об этом в четверг сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что незаконное производство располагалось на территории одного из предприятий в Калининграде, где был организован полный цикл изготовления крепких спиртных напитков. В час изготавливалось от 3 до 6 тыс. бутылок с этикетками и поддельными акцизными марками", - рассказала она.

По словам Волк, предполагаемый организатор вместе со своими соучастниками контролировал производство, закупал этикетки, тару, сырье и ферменты для спиртового брожения. Кроме того, они планировали поставки продукции и перевозили ее в торговые точки. "По предварительным данным, общий ущерб от деятельности преступного сообщества превышает 100 млн рублей", - добавила она. По данному факту возбуждены три уголовных дела.

"Полицейскими при участии Росгвардии задержаны организатор и пятеро участников преступного сообщества. В ходе обысков на производстве и в складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов обнаружено свыше 100 тыс. литров немаркированной алкогольной продукции", - уточнила Волк.

Кроме того, как отметила представитель ведомства, изъяты этикетки, поддельные акцизные марки, банковские карты, компьютерная техника и бухгалтерская документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Суд в отношении задержанных избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияКалининградская область
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