Сотрудник "МРСК Сибири" осужден из-за смерти школьника после удара током под Читой

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудник РЭС ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" приговорен к полутора годам ограничения свободы из-за смерти школьника после удара током в Борзинском районе Забайкальского края. Об этом в четверг сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В сентябре 2018 года в Борзинском районе Забайкальского края 10-летний школьник, возвращаясь из туристического похода, беспрепятственно приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтной линии 10 кВ и погиб от воздействия электрического тока. Суд посчитал убедительной позицию стороны государственного обвинения и признал его виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Ребенок смог задеть высоковольтный провод и скончался на месте от удара током из-за того, что между опорами ЛЭП была насыпь, сокращавшая расстояние до провода до 170 см. Она возникла "в результате бездействия ответственного лица организации, который не принял меры к своевременному выявлению и очистке земельного участка, находящегося в охранной зон", - уточняется в сообщении.

Обвиняемый вину не признал. Приговор вынесен по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"). Решение суда не вступило в законную силу. Песчаная насыпь убрана, опоры заменены, провисание проводов устранено.