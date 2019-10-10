Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудник "МРСК Сибири" осужден из-за смерти школьника после удара током под Читой

Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудник РЭС ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" приговорен к полутора годам ограничения свободы из-за смерти школьника после удара током в Борзинском районе Забайкальского края. Об этом в четверг сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В сентябре 2018 года в Борзинском районе Забайкальского края 10-летний школьник, возвращаясь из туристического похода, беспрепятственно приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтной линии 10 кВ и погиб от воздействия электрического тока. Суд посчитал убедительной позицию стороны государственного обвинения и признал его виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Ребенок смог задеть высоковольтный провод и скончался на месте от удара током из-за того, что между опорами ЛЭП была насыпь, сокращавшая расстояние до провода до 170 см. Она возникла "в результате бездействия ответственного лица организации, который не принял меры к своевременному выявлению и очистке земельного участка, находящегося в охранной зон", - уточняется в сообщении.

Обвиняемый вину не признал. Приговор вынесен по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"). Решение суда не вступило в законную силу. Песчаная насыпь убрана, опоры заменены, провисание проводов устранено.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
СМИ: в Канаде пассажирский автобус попал в аварию
Пострадали 13 человек, причиной ДТП мог стать гололед
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС