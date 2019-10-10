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В Киргизии задержан распространявший экстремистские материалы член "Хизб ут-Тахрир"

В ходе обыска в его доме обнаружены и изъяты несколько книг, листовок, а также брошюр "с содержанием пропагандистских материалов"

БИШКЕК, 10 октября. /ТАСС/. Член запрещенной в Киргизии религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (также запрещена в РФ) задержан на территории прилегающей к столице Чуйской области республики. Об этом говорится в распространенном в четверг ГУВД Чуйской области страны сообщении.

"В Сокулукском районе Чуйской области в ходе досудебного производства был задержан 48-летний гражданин республики, который является последователем запрещенного в Кыргызстане движения "Хизб ут-Тахрир". Он распространял в социальных сетях материалы с содержанием экстремистского характера", - говорится в сообщении.

Во время проведенного в его доме обыска были обнаружены и изъяты несколько книг, листовок, а также брошюр "с содержанием пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир". "Назначены соответствующие экспертизы по изъятым материалам", - отмечает ведомство.

Подозреваемый, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не указываются, был задержан в рамках "проведения оперативных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности". "В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлены другие члены запрещенной экстремистской организации, которые занимались агитацией граждан", - подчеркивается в сообщении.

По данным правоохранительных органов Киргизии, в настоящее время на профилактическом учете в МВД республики состоят более 3 тыс. сторонников различных религиозно-экстремистских организаций, основную часть которых составляют представители "Хизб ут-Тахрир". Ее деятельность запрещена не только в Киргизии, но и во многих азиатских государствах.

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Киргизия
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