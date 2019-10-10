В Москве неизвестный похитил 5 млн рублей у мужчины и скрылся

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Злоумышленник похитил у мужчины в Москве 5 млн рублей под предлогом погашения ипотеки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

"В отдел полиции по Таганскому району с заявлением обратился мужчина 1988 года рождения и заявил, что он передал денежные средства в размере 5 млн рублей своему знакомому, который проживает по адресу: Москва, Балаклавский пр-т, д. 16, для погашения последним ипотечного кредита. После чего мужчина скрылся и перестал выходить на связь. Расписок, иных документов, подтверждающих передачу денежных средств, заявитель не имеет. Ущерб значительный", - сказали в полиции.

Проводится доследственная проверка.