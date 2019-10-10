Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве неизвестный похитил 5 млн рублей у мужчины и скрылся

Потерпевший передал деньги своему знакомому для погашения ипотеки

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Злоумышленник похитил у мужчины в Москве 5 млн рублей под предлогом погашения ипотеки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

"В отдел полиции по Таганскому району с заявлением обратился мужчина 1988 года рождения и заявил, что он передал денежные средства в размере 5 млн рублей своему знакомому, который проживает по адресу: Москва, Балаклавский пр-т, д. 16, для погашения последним ипотечного кредита. После чего мужчина скрылся и перестал выходить на связь. Расписок, иных документов, подтверждающих передачу денежных средств, заявитель не имеет. Ущерб значительный", - сказали в полиции.

Проводится доследственная проверка.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
После столкновения катера с другим судном в Хабаровске возбудили дело
В результате ЧП пострадали два человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС