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В Москве возбудили дело после кражи около $60 тыс. в результате разбойного нападения

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после разбойного нападения на юго-востоке Москвы, где четверо в масках украли у безработного мужчины почти 60 тыс. долларов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Возбуждено уголовное дело по п. п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере)", - сказали в ведомстве.

Четверо злоумышленников в среду на юго-востоке Москвы напали на мужчину и украли у него барсетку, в которой находилось $56 тыс. 650.

В пресс-службе пояснили, что один из правонарушителей из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в дверь машины KIA Rio потерпевшего, а затем два раза выстрелил ему в голову. Второй злоумышленник топором ударил потерпевшего по голове, двое других избили. Забрав деньги, правонарушители скрылись на машине Dodge Caravan. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение.

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