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Авиарейсы между Магаданом, Чукоткой и Якутией задержаны на двое суток

Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия

ТАСС, 10 октября. Авиарейсы по направлению Якутск - Магадан и Анадырь - Магадан задержаны на двое суток из-за неблагоприятных погодных условий на территории аэропортов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в аэропорту Магадана.

"Два рейса задержаны с 9 октября и перенесены на 11 октября по метеоусловиям", - сообщил собеседник агентства. Информация о количестве пассажиров не сообщается. Известно, что все они обеспечены жильем и ни в чем не нуждаются.

По информации синоптиков, в некоторых регионах Дальнего Востока бушуют циклоны со штормовым ветром, сильными дождями и снегопадом.

Теги
РоссияЯкутияМагаданская областьЧукотский автономный округ
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