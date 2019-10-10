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Подпольное казино ликвидировали в Павловском Посаде

Полицейские изъяли 34 игровых автомата

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полицейские в Павловском Посаде пресекли незаконную деятельность игорного клуба, который располагался в подвале гаража. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что игровой клуб работал законспирировано, без вывесок, преимущественно в ночное время. На момент проверки в помещении находились включенные игровые автоматы, пять посетителей и два администратора. В ходе осмотра помещения полицейскими обнаружено и изъято 34 игровых аппарата, черновые записи и другие предметы", - рассказала она.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной игорной деятельности.

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Россия
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