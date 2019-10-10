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В Москве у водителя похитили 5 млн рублей

Инцидент произошел на Зеленодольской улице

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Трое злоумышленников напали на водителя директора одной из столичных фирм, брызнули ему в лицо из газового баллончика и похитили 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"В полицию обратился мужчина 1984 года рождения, который работает водителем в коммерческой организации. Он заявил, что накануне вечером по адресу: Москва, ул. Зеленодольская, д. 7, корп. 3, трое неизвестных в масках распылили неустановленную жидкость из баллончика ему в лицо, после чего, угрожая огнестрельным оружием, открыто похитили 5 млн рублей, принадлежащих директору фирмы, и скрылись на автомобиле KIA Rio серебристого цвета", - сказали в пресс-службе.

По факту инцидента начата доследственная проверка.

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