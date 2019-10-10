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Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что аэропорт Кольцово временно закрыт
Военно-транспортный самолёт Ан-12 Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Описание
Военно-транспортный самолёт Ан-12
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаотрасли региона в четверг.

"Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово из-за повреждения шасси", - сказал собеседник агентства.

Аэропорт Екатеринбурга Кольцово закрыт до 11:30 мск, сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".

"В связи с закрытием аэропорта Кольцово до 08:30 (UTC) задерживаются рейсы Екатеринбург - Москва и Екатеринбург - Ереван. Рейс Сочи-Екатеринбург произведет посадку на запасном аэродроме", - говорится в сообщении перевозчика.

В Кольцово подтвердили нештатную посадку Ан-12.

"В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно не является пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию", - сказали ТАСС в пресс-службе авиаузла.

По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил источник в экстренных службах региона.

"На борту Ан-12 было более десяти человек. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (10:39 мск) - добавлена новая информация.

Теги
РоссияСвердловская область
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Источник: при аварийной посадке Ан-12 в Екатеринбурге произошло задымление
По словам собеседника агентства, самолет сел на "брюхо"
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