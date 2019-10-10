Источник: при аварийной посадке Ан-12 в Екатеринбурге произошло задымление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Задымление произошло на борту военного самолета Ан-12 в четверг при аварийной посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Задымление произошло на борту Ан-12 при аварийной посадке, открытого горения не было", - сказал собеседник агентства, добавив, что самолет сел на "брюхо". "Ан-12 сейчас лежит на "брюхе", с ВПП его эвакуируют с помощью спецтехники", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Ан-12 совершил аварийную посадку в Кольцово из-за повреждения шасси.

"Предварительно, причиной стала техническая неисправность шасси. Экипаж предупредил наземные службы о неисправности. Самолет в итоге сел на "брюхо", - сказал источник.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. "На борту Ан-12 было более 10 человек, никто не пострадал", - сообщили в экстренных службах.

Аэропорт Екатеринбурга до 11:30 мск закрыт из-за происшествия, сообщили в авиакомпании "Уральские авиалинии".