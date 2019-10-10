Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть рейсов задержаны в аэропорту Екатеринбурга из-за аварийной посадки Ан-12

Это рейсы в Москву, Надым, Уфу и Новосибирск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Шесть рейсов задержаны в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Это три рейса до Москвы, а также в Надым, Уфу и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что Ан-12 совершил аварийную посадку в Кольцово из-за неисправности шасси.

"Предварительно, причиной стала техническая неисправность шасси. Экипаж предупредил наземные службы о неисправности. Самолет сел на "брюхо", - сказал источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. "На борту Ан-12 было более 10 человек. никто не пострадал", - сообщили в экстренных службах.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
СМИ: девять человек пострадали при взрыве на территории аэропорта в Австрии
Влияния на работу аэропорта инцидент не оказал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС