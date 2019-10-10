Шесть рейсов задержаны в аэропорту Екатеринбурга из-за аварийной посадки Ан-12

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Шесть рейсов задержаны в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Это три рейса до Москвы, а также в Надым, Уфу и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что Ан-12 совершил аварийную посадку в Кольцово из-за неисправности шасси.

"Предварительно, причиной стала техническая неисправность шасси. Экипаж предупредил наземные службы о неисправности. Самолет сел на "брюхо", - сказал источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. "На борту Ан-12 было более 10 человек. никто не пострадал", - сообщили в экстренных службах.