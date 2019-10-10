Специальная комиссия установит причины аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

ТАСС, 10 октября. Специальная комиссия Центрального военного округа (ЦВО) установит причины аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ЦВО.

По данным пресс-службы, в четверг в 9:12 мск в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге при выполнении планового полета из Челябинской области благополучно совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации Ан-12.

"Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси", - сказали в пресс-службе.