СК возбудил дело в отношении автоинспекторов, отпустивших пьяного судью в Кирове

КИРОВ, 10 октября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после сообщений в СМИ о сотрудниках ГИБДД, которые при задержании автомобиля под управлением якобы нетрезвого судьи составили протокол на его пассажирку. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

В группе "Вконтакте" активистов движения "Ночной патруль" в воскресенье, 6 октября, появилось видео задержания человека, похожего на судью Ленинского районного суда города Кирова Марата Чепурных. Сообщалось, что инспекторы задержали его в день свадьбы с признаками опьянения, однако вскоре отпустили, а протокол составили в отношении его невесты, которая пересела на водительское сиденье.

"Было установлено, что несколькими лицами из числа сотрудников ГИБДД УМВД России по г. Кирову к административной ответственности было привлечено лицо, фактически не совершавшее административное правонарушение", - говорится в сообщении.