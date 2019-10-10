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В Рязани арестовали сотрудника УК, ударившего владельца квартиры молотком

Между мужчинами произошел конфликт во время обсуждения причин протечки крыши

РЯЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Московский районный суд Рязани арестовал 39-летнего сотрудника управляющей компании, подозреваемого в травмировании молотком собственника одной из квартир. По версии следствия, конфликт между мужчинами возник в ходе обсуждения причин протечки крыши обслуживаемого дома, сообщается в четверг на сайте МВД по Рязанской области.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью"), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого Московским районным судом города Рязани избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 октября 33-летний рязанец проводил ремонт в своей квартире в новом доме в Московском районе Рязани. Во время дождя обнаружилось протекание воды в квартиру, после чего мужчина вызвал представителей управляющей компании, обслуживающих этот дом. Через некоторое время приехали люди, один из которых представился руководителем управляющей компании. В ходе обсуждения причин протечки между мужчинами произошел конфликт, во время которого представитель управляющей компании взял молоток и несколько раз ударил им по голове владельца квартиры, после чего скрылся.

Пострадавшего 33-летнего рязанца госпитализировали с травмами головы. Полицейские установили, что к причинению тяжкого вреда здоровью пострадавшему причастен 39-летний представитель управляющий компании, обслуживающий дом, где произошел инцидент. Злоумышленника разыскали и задержали. Ранее задержанный был судим за мошенничество.

Теги
РоссияРязанская область
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