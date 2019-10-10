Рейс из Петербурга в Норильск задерживается более чем на 15 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Nordstar, который должен был отправиться из петербургского аэропорта Пулково в Норильск в среду вечером, задерживается более чем на 15 часов. Как сообщили ТАСС в управляющей Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы", самолет вовремя не прибыл из Норильска в Петербург.

"Несвоевременное прибытие воздушного судна из конечного пункта", - сказала представитель компании.

По данным онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс Y7 405 должен был вылететь в 22:15 мск в среду из Пулково. Ожидается, что самолет отправится в четверг в 13:30 мск.