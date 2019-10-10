Источник: двое стюардов авиакомпании "Россия" обнаружены мертвыми в квартире в Химках

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Двое стюардов авиакомпании "Россия" найдены мертвыми в квартире в Химках.

"9 октября в арендуемой квартире по улице Германа Титова в Химках без внешних признаков насильственной смерти обнаружены тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, не уточнив, кем они работали. По ее словам, из квартиры изъято порошкообразное вещество белого цвета, которое отправлено на химическое исследование. По факту произошедшего начата доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, молодые люди работали стюардами в авиакомпании "Россия".