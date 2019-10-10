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Пограничники в Крыму нашли арсенал оружия в гаражах на приграничной территории

Владельцы оружия пояснили, что все предметы добыты в ходе раскопок или приобретены у других граждан

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Более 10 пулеметов, автоматов, винтовок, а также холодное оружие обнаружили пограничники у двух жителей Севастополя, которые хранили его в гаражах на приграничной с Украиной территории, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

"Согласно описи и предварительному заключению специалистов, любители военной старины осуществляли на приграничной территории в двух боксах гаражного кооператива хранение 17 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты, в том числе современных образцов), свыше 520 штук боеприпасов, 3 ручных гранат и 14 единиц холодного оружия", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, никаких документов на найденное оружие у владельцев арсенала не имелось. Со слов самих опрашиваемых, все предметы добыты "в ходе проведенных раскопок либо приобретены у других граждан". При этом часть товара они планировали продать в виде сувениров.

По результатам баллистического исследования выявленное оружие признано огнестрельным. Отмечается, что материалы дела передадут в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

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