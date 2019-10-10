Депутат заксобрания Забайкалья не исполнил налоговые обязательства на 17 млн рублей

ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Забайкальского края от КПРФ, генеральный директор завода горного оборудования Сергей Белоногов, ставший фигурантом уголовного дела, не исполнил обязанности налогового агента на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Он [в том числе] подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ - неисполнение обязанностей налогового агента на сумму более 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг в пресс-службе регионального СК сообщили ТАСС, что в отношении Белоногова возбуждено уголовное дело из-за сокрытия им как гендиректором завода денежных средств, за счет которых налоговым органом могла быть взыскана недоимка по налогам, а также в связи с неисполнением им как генеральным директором обязанностей налогового агента.

Мера пресечения в отношении Белоногова не применялась. Если вина Белоногова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Сергей Белоногов с 1981 года работает на Дарасунском заводе горного оборудования в Забайкальском крае, с 1995 года возглавляет это предприятие. Он является депутатом регионального парламента с 2000 года, пять раз побеждал на выборах. Награжден медалью "За заслуги перед Читинской областью" и званием "Заслуженный работник промышленности Читинской области".