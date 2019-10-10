Летевшие в Екатеринбург самолеты уходят в соседние города из-за аварийной посадки Ан-12

"В Баландино приземлилось два самолета, летевших в Екатеринбург - один из них выполнял рейс из Шереметьево (Москва), а другой из Сочи", - сказали в пресс-службе челябинского аэропорта.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Самолеты, летевшие из разных городов и стран в Екатеринбург, вынуждены садиться в аэропортах соседних городов из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12 в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В частности, два самолета приземлились в аэропорту Баландино Челябинска, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в четверг.

Также два самолета, следовавшие из Москвы и Туниса в Екатеринбург, совершили посадку в пермском аэропорту Большое Савино. "Рейс 407 Москва - Екатеринбург авиакомпании "Победа". На данный момент аэропорт Екатеринбурга по техническим причинам не может принимать воздушные суда, поэтому аэродром аэропорта Кольцово закрыт и экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Перми. Еще один самолет из Джербы [прибыл], рейс 9612 из Туниса", - сказали в аэропорту.

Еще два рейса из Ташкента и Томска, летевшие в Кольцово, приземлились в тюменском аэропорту Рощино, сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

"Рейс HY-661 из Ташкента, а также рейс 7R-824 из Томска, направляющиеся в Екатеринбург, совершили <...> посадку в тюменском аэропорте "Рощино", - отметили в аэропорту.

Об аварийной посадке Ан-12

Источник ТАСС сообщил об аварийной посадке военного самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга Кольцово в четверг. Информацию подтвердили в пресс-службе Кольцово. По данным пресс-службы ЦВО, причиной аварийной посадки стал невыход шасси.

По информации источника ТАСС, на борту Ан-12 при аварийной посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошло задымление, открытого горения не было. На борту находилось более 10 человек, никто из них не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения.