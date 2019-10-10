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В Крыму задержан россиянин, готовивший взрыв в административном здании

Как сообщили в ФСБ, он оказался членом украинских экстремистских организаций
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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб задержали в Крыму россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму", - сообщили в ЦОС.

"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", - отметили в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств. "Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", - добавили в ЦОС.

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