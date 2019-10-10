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В аэропорту Екатеринбурга из-за аварийной посадки Ан-12 задержаны 15 рейсов

Самолеты, направлявшиеся в Екатеринбург, уходят в аэропорты соседних городов
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Пятнадцать рейсов задержаны в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Это четыре рейса до Москвы, а также в Надым, Уфу, Новосибирск, Анталью (Турция), Ташкент (Узбекистан), Ереван (Армения), Тюмень, Симферополь, Сочи, Ираклион (Крит) и Нячанг (Вьетнам).

Летевшие в Екатеринбург самолеты уходят в аэропорты соседних городов.

Ан-12 совершил аварийную посадку в Кольцово из-за неисправности шасси. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Теги
РоссияСвердловская область
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