В Кировской области возбудили дело в отношении матери, истязавшей двоих дочерей

КИРОВ, 10 октября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении матери, систематически истязавшей двух дочерей восьми и 12 лет. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, в 2018-2019 годах женщина 1989 года рождения за невыполненную работу по дому, провинности и непослушание била дочерей, а также закрывала дома и оставляла без присмотра младшую дочь, уходя на работу.

Сейчас подозреваемая находится дома, в отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, дети изъяты из семьи.