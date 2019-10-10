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В Москве подросток ранен в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием

Полиция проводит проверку

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Подросток на севере Москвы получил ранение в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием, проводится проверка. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"8 октября из медучреждения в отделение полиции поступила телефонограмма об обращении к ним несовершеннолетнего с Флотской улицы, предположительно, с ранением в результате выстрела из пневматического оружия. Как пояснил подросток, это произошло по неосторожности, когда он играл со своими друзьями", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, по данному факту проводится проверка. "В территориальном подразделении по делам несовершеннолетних находятся материалы проверки, и по результатам этой проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в главке.

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