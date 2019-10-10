Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ДТП с микроавтобусом в Башкирии погиб один человек

Еще семеро получили травмы

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе в Нуримановском районе Башкирии. В результате один человек погиб сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

"На место ДТП направлены силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики. Всего привлечено 7 единиц техники и 15 человек личного состава. По прибытии установлено, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Renault Logan и микроавтобуса Renault Master. К сожалению, в результате ДТП один человек погиб (водитель легкового авто), еще шесть человек (пассажиры микроавтобуса) доставляются для осмотра в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Сообщение о ДТП в населенном пункте Байгильдино Нуримановского района поступило в региональный главк МЧС в 12:50 мск.

По данным ГИБДД, в результате инцидента пострадали семь человек. 

"В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Второй водитель и шесть пассажиров [микроавтобуса] доставлены в больницу для осмотра", - сообщается в блоге руководителя ГИБДД по республике Динара Гильмутдинова.

В новость были внесены изменения (15:08 мск) - меняется число пострадавших. 

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
В Чите из-за хлопка газа пострадал человек
Инцидент произошел во время установки натяжных потолков в квартире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС