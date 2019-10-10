В ДТП с микроавтобусом в Башкирии погиб один человек

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе в Нуримановском районе Башкирии. В результате один человек погиб сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

"На место ДТП направлены силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики. Всего привлечено 7 единиц техники и 15 человек личного состава. По прибытии установлено, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Renault Logan и микроавтобуса Renault Master. К сожалению, в результате ДТП один человек погиб (водитель легкового авто), еще шесть человек (пассажиры микроавтобуса) доставляются для осмотра в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Сообщение о ДТП в населенном пункте Байгильдино Нуримановского района поступило в региональный главк МЧС в 12:50 мск.

По данным ГИБДД, в результате инцидента пострадали семь человек.

"В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Второй водитель и шесть пассажиров [микроавтобуса] доставлены в больницу для осмотра", - сообщается в блоге руководителя ГИБДД по республике Динара Гильмутдинова.

В новость были внесены изменения (15:08 мск) - меняется число пострадавших.