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Бывший советник главы Дагестана Осман Махачев объявлен в международный розыск

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и вымогательстве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего советника главы Республики Дагестан Османа Махачева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и вымогательстве. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, экс-чиновник объявлен в международный розыск.

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"Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Махачева Османа Абидовича сроком на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказала представитель суда.

Он объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом организованной группой с вымогательством в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. Детали уголовного дела в суде не уточнили.

Осман Махачев является братом бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева, арестованного в Махачкале по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность.

Ранее сообщалось, что бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн рублей. В конце мая в отношении Магомеда Махачева и нескольких его подчиненных были возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества и участии в нем, совершении других тяжких и особо тяжких преступлений. Позже были задержаны три его заместителя и несколько сотрудников бюро, сам Махачев был задержан в начале августа и затем арестован. Также были задержаны Ашик Махачев, который возглавлял одно из территориальных бюро медико-социальной экспертизы, брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и депутат парламента республики Раджаб Абдулатипов.

 

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