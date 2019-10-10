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В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество и хранение боеприпасов

Ему также назначили штраф в размере 90,5 млн рублей

САМАРА, 10 октября. /ТАСС/. Самарский гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ России по Самарской области полковника Сергея Гудованого за мошенничество и хранение боеприпасов, передает коррнспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить совокупное наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в размере 90,5 млн рублей", - сказал судья. Суд посчитал Гудованого виновным в мошенничестве и хранении оружия и боеприпасов. Кроме того, он лишен звания полковника и ордена Мужества.

Гудованый был задержан в апреле прошлого года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018-го он вместе с экс-начальником отдела "М" управления ФСБ России по Самарской области Павлом Чермашенцевым ежемесячно получал взятки в размере 2,5 млн рублей от руководителя юридической службы ООО МО "ТНП" Олега Павлова за общее покровительство. При этом Гудованый и Чермашенцев никаких действий в отношении компании не применяли. Гудованого также обвиняли в получении 3 млн рублей от руководителей похвистневской нефтебазы за поиск нарушений у конкурентов.

При обыске в квартире Гудованого было обнаружено и изъято около 80 млн рублей, оружие и боеприпасы. Как пояснил Гудованый в суде, 20 млн рублей из этих средств являются накоплениями его семьи. Факт хранения дома оружия и боеприпасов он отрицает.

Также в четверг был вынесен приговор в отношении Чермашенцева, ему назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 400 тыс. рублей.

Теги
РоссияСамарская область
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