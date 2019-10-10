В Чите из-за хлопка газа пострадал человек

ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел при установке натяжных потолков в квартире пятиэтажного дома в Чите, в результате пострадал один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"На улице Весенняя в Чите при натяжке потолков в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.

После хлопка газа в квартире произошел пожар, но к настоящему времени он уже ликвидирован. В ведомстве отметили, что разрушений в результате инцидента нет.

Источник в экстренных службах региона сказал ТАСС, что пострадавший госпитализирован с ожогами в состоянии средней степени тяжести.