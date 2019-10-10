Екатеринбургский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

Как сообщил ТАСС источник в авиаотрасли, самолет убрали со взлетной полосы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Аэропорт в Екатеринбурге возобновил работу после аварийной посадки военного самолета Ан-12. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кольцово в четверг.

По словам источника, самолет убирали с помощью спецтехники: Ан-12 подняли краном, под крылья самолета поставили специальные домкраты, вытащили шасси и укатили его с полосы.

Он уточнил, что взлетно-посадочная полоса аэропорта после аварийной посадки воздушного судна не повреждена.

В пресс-службе Кольцово также сообщили, что аварийная посадка повлекла задержку прибытия и отправления 40 рейсов.

Как отмечается в сообщении, 10 октября с 11:20 до 17:30 (по местному времени) в результате нештатной посадки воздушного судна были временно прекращены взлетно-посадочные операции. "За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три рейса были отменены. Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна с взлетно-посадочной полосы.

Источник ТАСС сообщил об аварийной посадке военного самолета Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга Кольцово в четверг. Информацию об аварийной посадке подтвердили в пресс-службе Кольцово. По данным пресс-службы ЦВО, причиной аварийной посадки стал невыход шасси. На борту находились более десяти человек, никто из них не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения.