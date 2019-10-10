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Сотрудник ДПС в Петербурге получил три года колонии за взятку от бойца Дацика

Инспектор ДПС остановил кроссовер Infiniti, которым управляла женщина без прав и в состоянии алкогольного опьянения, Вячеслав Дацик предложил 30 тыс. рублей за непривлечение ее к ответственности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Инспектор ДПС из Санкт-Петербурга приговорен судом к трем годам колонии общего режима и штрафу за взятку, которую он получил от ранее судимого участника боев без правил Вячеслава Дацика за непривлечение девушки к ответственности за пьяное вождение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 150 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью по охране правопорядка и охранной деятельностью сроком на три года", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы.

Случай, ставший причиной для возбуждения уголовного дела в отношении инспектора ДПС Сергея Павлова по статье 290 УК РФ "Получение взятки", произошел в начале мая текущего года. Павлов остановил кроссовер Infiniti, которым управляла Виктория Малмыгина без прав и в состоянии алкогольного опьянения. На помощь женщине пришел Дацик, который предложил инспектору 30 тыс. рублей за непривлечение ее к ответственности, а после передал Павлову деньги. Сотрудник ДПС отпустил женщину без составления протокола. Павлов на суде признал вину и сообщил, что не знал Дацика до того случая.

Дацик, известный как участник боев без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан, ранее был неоднократно судим. Первый раз его задержали в 2007 году в ходе расследования серии разбойных нападений на салоны связи. Дацик был признан судом невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу в Петербурге, откуда он сбежал и уехал в Норвегию. У властей Норвегии он попросил политического убежища, однако в Осло он был вновь осужден за незаконное хранение оружия и в 2011 году экстрадирован в Россию.

После передачи Дацика правоохранительным органам в России его осудили на пять лет колонии за разбойное нападение на салон связи, которое он совершил после побега из психбольницы. Дацик освободился в 2016 году, после чего совершил нападение на подпольный публичный дом и был приговорен к тюремному заключению. В феврале этого года Дацик вышел на свободу. Малмыгина, по данным городских СМИ, является супругой Дацика и после замужества взяла его фамилию. В этом году она была зарегистрирована в качестве кандидата в муниципальные депутаты округа Екатерингофский в Петербурге. По данным горизбиркома Петербурга, Виктория Дацик баллотировалась от ЛДПР, она не смогла избраться в муниципальные депутаты по результатам единого дня голосования 8 сентября.

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